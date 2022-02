Sassuolo, Ceide: «Felice di essere qui. Voglio fare del mio meglio. Idolo? Sturridge…» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nuovo acquisto del Sassuolo, Ceide, si è presentato oggi a Sassuolo Channel: le sue prime parole in neroverde Il nuovo attaccante del Sassuolo, Emil Ceide, si presenta da giocatore neroverde. Le sue parole ai microfoni di Sassuolo Channel: Sassuolo – «Ero Felice che una squadra di questo livello mi avesse contattato. Ho saputo dell’interesse dopo Natale. Club che dà la possibilità ai giovani di crescere e io farò del mio meglio. Conoscevo già la squadra siccome guardo molte partite e gioco a FIFA. E’ una squadra che vuole sempre fare gioco ed è positivo». CENTRO SPORTIVO – «Il Mapei Football Center è un centro sportivo fantastico, diverso da quello in Norvegia. E’ fantastico: sei campi e una grande palestra». ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nuovo acquisto del, si è presentato oggi aChannel: le sue prime parole in neroverde Il nuovo attaccante del, Emil, si presenta da giocatore neroverde. Le sue parole ai microfoni diChannel:– «Eroche una squadra di questo livello mi avesse contattato. Ho saputo dell’interesse dopo Natale. Club che dà la possibilità ai giovani di crescere e io farò del mio. Conoscevo già la squadra siccome guardo molte partite e gioco a FIFA. E’ una squadra che vuole sempregioco ed è positivo». CENTRO SPORTIVO – «Il Mapei Football Center è un centro sportivo fantastico, diverso da quello in Norvegia. E’ fantastico: sei campi e una grande palestra». ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Ceide 'Sassuolo team ideale per i giovani, mi divertirò' - infoitsport : Sassuolo, Ceide si presenta: “Qui ho avuto subito un grande impatto” - StVelball : RT @SassuoloUS: ??? Emil #Ceide si presenta ?? ????: «Sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Il Sassuolo è una squadra che… - TrygveRoeed : RT @SassuoloUS: ??? Emil #Ceide si presenta ?? ????: «Sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Il Sassuolo è una squadra che… - Bs1027ShizuKasu : RT @SassuoloUS: ??? Emil #Ceide si presenta ?? ????: «Sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Il Sassuolo è una squadra che… -