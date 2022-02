Sanremo parte col “battesimo” di Achille Lauro e la gag sui no vax di Fiorello (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Piacevole, coinvolgente, emozionante. La prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì 1° febbraio su RaiUno, è stata un mix di musica e spettacolo, un inizio scintillante come la giacca del conduttore e direttore artistico Amadeus. Sin dai primi istanti si è respirata un’atmosfera calorosa: l’ingresso di Ama è stato salutato da un fragoroso e prolungato applauso del pubblico, che è tornato ad assistere alla kermesse dal vivo mentre nel 2021 la presenza degli spettatori non era stata possibile a causa delle restrizioni anti-Covid. Lo stesso presentatore lo ha fatto notare dichiarando: “Sarà l’età, perchè ho quasi sessant’anni, o questo pubblico, ma sto per commuovermi… Ci siete mancati tantissimo”. I colpi di scena, che hanno reso dinamica e scorrevole la serata, sono stati parecchi, a cominciare dall’apertura delle gara: il primo cantante a salire sul ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Piacevole, coinvolgente, emozionante. La prima serata del Festival di, andata in onda martedì 1° febbraio su RaiUno, è stata un mix di musica e spettacolo, un inizio scintillante come la giacca del conduttore e direttore artistico Amadeus. Sin dai primi istanti si è respirata un’atmosfera calorosa: l’ingresso di Ama è stato salutato da un fragoroso e prolungato applauso del pubblico, che è tornato ad assistere alla kermesse dal vivo mentre nel 2021 la presenza degli spettatori non era stata possibile a causa delle restrizioni anti-Covid. Lo stesso presentatore lo ha fatto notare dichiarando: “Sarà l’età, perchè ho quasi sessant’anni, o questo pubblico, ma sto per commuovermi… Ci siete mancati tantissimo”. I colpi di scena, che hanno reso dinamica e scorrevole la serata, sono stati parecchi, a cominciare dall’apertura delle gara: il primo cantante a salire sul ...

