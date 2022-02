Sanremo: Amadeus al 55%, record dal 2005. Ed è boom di RaiPlay (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Numeri da record per l'Amadeus Ter. Sono stati 10.911.000 gli spettatori della prima serata del festival di Sanremo 2022, dalle 21.23 all'1.12, con il 54% di share. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all'1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share. Amadeus supera se stesso con dati migliori di entrambi i suoi due primi festival. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Numeri daper l'Ter. Sono stati 10.911.000 gli spettatori della prima serata del festival di2022, dalle 21.23 all'1.12, con il 54% di share. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all'1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share.supera se stesso con dati migliori di entrambi i suoi due primi festival. Segui su affaritaliani.it

Advertising

trash_italiano : AMADEUS TU SEI GIÀ USCITO DALL'ARISTON. PRECISAMENTE QUANDO SEI ANDATO A RECUPERARE BUGO E MORGAN, DI NOTTE, PER LE… - _the_jackal : Siamo già al terzo cantante. di questo passo domani Amadeus presenterà Sanremo 2023. #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - AgiproNews : #Sanremo2022: per Amadeus buona la prima, i bookie scommettono sullo share della seconda serata - lovexotblou : RT @jaimelsnnister: Amadeus in mondo visione che guida per Sanremo continuando a dire 'Sto andando a prendere i Maneskin ma potrei andare o… -