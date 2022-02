Roma, Pinto gela tutti: 'Zaniolo? Non è certo che resti' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non posso garantire che Zaniolo resterà a Roma il prossimo anno. Nel giorno dei bilancio per il mercato invernale la bomba di Tiago Pinto arriva sul futuro dell'uomo simbolo del club che è finito nel ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non posso garantire cheresterà ail prossimo anno. Nel giorno dei bilancio per il mercato invernale la bomba di Tiagoarriva sul futuro dell'uomo simbolo del club che è finito nel ...

