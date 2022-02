Radio Ufficiale: “Belotti al Napoli, Giuntoli potrebbe averlo già preso”. Ma dalla MLS hanno un parare diverso… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Napoli per il calciomercato di giugno pensa ad Andrea Belotti, attaccante in scadenza di contratto con il Torino a giugno del 2022. A 28 anni Belotti sta cercando una società in cui rilanciarsi, magari per fare quel definitivo salto di qualità che fino ad un paio di anni fa sembrava oramai pronto. Poi Cairo pretese almeno 100 milioni di euro per la sua cessione, quindi non se ne fece nulla ed a fine stagione andrà via a parametro zero. Belotti finisce nei piani del Napoli perché al termine della stagione in corso perderà molti attaccanti. Insigne va al Toronto, il rinnovo di Mertens è una incognita, così come quello di Ounas. Ma anche Petagna potrebbe cambiare casacca, l’attaccante ex Spal piace proprio al Torino. Giuntoli vorrebbe utilizzare Petagna per arrivare a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilper il calciomercato di giugno pensa ad Andrea, attaccante in scadenza di contratto con il Torino a giugno del 2022. A 28 annista cercando una società in cui rilanciarsi, magari per fare quel definitivo salto di qualità che fino ad un paio di anni fa sembrava oramai pronto. Poi Cairo pretese almeno 100 milioni di euro per la sua cessione, quindi non se ne fece nulla ed a fine stagione andrà via a parametro zero.finisce nei piani delperché al termine della stagione in corso perderà molti attaccanti. Insigne va al Toronto, il rinnovo di Mertens è una incognita, così come quello di Ounas. Ma anche Petagnacambiare casacca, l’attaccante ex Spal piace proprio al Torino.vorrebbe utilizzare Petagna per arrivare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Radio Ufficiale Belotti al Napoli a parametro zero, De Maggio rivela: "Il club potrebbe averlo già preso" Belotti al Napoli a parametro zero, le parole di De Maggio Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per ...

Festival di Sanremo seconda serata, scaletta ufficiale: ordine esibizione dei cantanti in gara Scaletta ufficiale seconda serata Festival di Sanremo: cantanti e canzoni Sangiovanni - Farfalle ... in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno ...

Januzaj-Napoli, la radio ufficiale: “Giuntoli lo segue” napolipiu.com Rare Disease Day: 15 anni insieme 02 FEB - Era il 2008 quando i pazienti, riuniti nella European Organization for Rare Disease (EURORDIS) e nel nostro paese sotto l’ombrello di UNIAMO, costola italiana della stessa EURORDIS, davano vi ...

Januzaj-Napoli: l’hanno detto alla radio ufficiale L’esperienza in Spagna con la Real Sociedad rappresenta quella più prolifica della sua carriera Fabio Cannavo, noto giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio G ...

