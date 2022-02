Phisikk du role – Cosa cela la guerrilla-tweet dei Cinque Stelle

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tra le macerie fumanti della politica dopo l’uragano quirinalizio s’intravede un nuovo canone del conflitto intrapartitico, che non va sottovalutato per la sua perfetta modernità e per l’attitudine a colpire chirurgicamente i suoi target interni. È il bombardamento armato dal “fuoco amico” contro Luigi Di Maio, leader storico del Movimento, attraverso gragnuolate di hashtag #DiMaioOut,e insulti vari, con l’intento di dichiarare al mondo che il “popolo della Rete”, che poi dovrebbe coincidere col popolo dei militanti, non gradisce più l’ingombro del ministro degli Esteri. L’atto di accusa è il medesimo mosso al giovane leader da Conte e censura la manifestazione di un dissenso del ministro rispetto alla conduzione delle trattative per il Quirinale. Il canone, se nella sostanza è stato riprodotto più volte nel ...