Over 50 no vax, la cartella dell’Agenzia delle Entrate arriva a casa: cosa sapere sulle multe (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le persone a rischio multe Over 50 non vaccinati ad oggi sono circa 1,5 milioni. L’Agenzia delle Entrate si occuperà di irrogare la sanzione in base agli elenchi predisposti dal ministero della Salute, ottenuti incrociando i dati dei residenti e quello dell’anagrafe vaccinale Leggi su corriere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le persone a rischio50 non vaccinati ad oggi sono circa 1,5 milioni. L’Agenziasi occuperà di irrogare la sanzione in base agli elenchi predisposti dal ministero della Salute, ottenuti incrociando i dati dei residenti e quello dell’anagrafe vaccinale

