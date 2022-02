Luca Argentero a Sanremo | lutto in famiglia | stasera non sarà presente

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)non ci, è stato colpito da un. Forse riuscirà ad esserepiù avanti., annunciato come super ospite sul palco dell’Ariston, nonnella seconda serata del Festival di, in onda questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022 in diretta su Rai 1. L’attore era stato invitato da Amadeus per promuovere la sua fiction Doc- Nelle tue mani. Ma il noto ed amatissimo attore torinese, è stato colpito da un grave. Il suocero diè venuto a mancare e decide di stare con laad elaborare ilE’ ...

