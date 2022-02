LIVE – Catanzaro-Picerno, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Catanzaro-Picerno, match del girone C di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 14:30 di mercoledì 2 febbraio con le due squadre pronte a contedersi i tre punti in questa ventunesima giornata di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1? di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Catanzaro-Picerno (Ore 14:30) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Si gioca alle 14:30 di mercoledì 2 febbraio con le due squadre pronte a contedersi i tre punti in questa ventunesima giornata di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1? di gioco. AGGIORNA LA(Ore 14:30) SportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Catanzaro - Picerno: diretta live, risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Catania-Catanzaro 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Catania-Catanzaro #Serie #2021-2022 - Calciodiretta24 : Catania - Catanzaro 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Lasiciliaweb : Catania-Catanzaro live Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale - Calciodiretta24 : Catania - Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale -