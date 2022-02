Italia sesta in classifica Paesi con stile di vita green (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Italia sesta nella classifica dei Paesi con uno stile di vita sostenibile: bene i comportamenti relativi all’alimentazione, all’acquisto di prodotti e servizi e alla raccolta differenziata, sotto la media i... Leggi su today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) -nelladeicon unodisostenibile: bene i comportamenti relativi all’alimentazione, all’acquisto di prodotti e servizi e alla raccolta differenziata, sotto la media i...

Advertising

salutegreen24 : (Adnkronos) - Italia sesta nella classifica dei Paesi con uno stile di vita sostenibile: bene i comportamenti relat… - giulio_galli : RT @CastigliMirella: Italia ???? sesta al mondo per #TerzaDose e quinta al mondo per il programma #CoVax. Ottimo. - CastigliMirella : Italia ???? sesta al mondo per #TerzaDose e quinta al mondo per il programma #CoVax. Ottimo. - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: Bene alimentazione, acquisto di prodotti e servizi e raccolta differenziata, sotto la media nella mobilità - Adnkronos : Bene alimentazione, acquisto di prodotti e servizi e raccolta differenziata, sotto la media nella mobilità -