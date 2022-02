Inflazione record | il caro energia fa schizzare i prezzi Mai così alti dal 1996

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Ci mancava l’, l’Istat riporta che è a livelliper colpa delmaidal. A gennaio registra un aumento su base mensile dell’1,6% e del 4,8% su base annua, rispetto al +3,9% del mese precedente. Per l’Istat, il dato tendenziale mostra una crescita “mai registrata”. La fiammata è dovuta in particolare ai beni energetici regolamentati che passano da +41,9% a al +93,5%. E’ allarme per Confcommercio e Coldiretti: ilinciderà sulla ripresa economica già messa duramente alla prova dalle restrizioni anti Covid. Istat:, maialta dalSecondo l’istituto ...

Si tratta di un livello leggermente più basso delle ultime rilevazioni per la zona euro (al 5%) e per gli Stati Uniti (7%). Il mese di gennaio ha segnato un record del carovita che non si registrava da aprile ... Secondo la stima flash di Eurostat l'inflazione annua nell'eurozona dovrebbe attestarsi a +5,1% a gennaio, in ... Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di gennaio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un ...