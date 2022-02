Il contouring è tornato | ma nel 2022 non è più quel trucco innaturale

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tik Tok, il social network in cui nascono la maggior parte dei trend, ha emesso la sua sentenza. Ilma in una nuova veste che promette di conquistare tutti gli appassionati di make up. Il nuovopotrebbe convincere persino i più scettici, che a oggi evitano questa tecnica perché ritenuta troppo eccentrica e un tantino esagerata. Che cos’è ilFacciamo un passo indietro e riassumiamo brevemente in che cosa consiste. Il, nato all’inizio degli anni 2000, è una tecnica digiudicata spesse volte invasiva,e “pesante”. Grazie all’ausilio di prodotti in crema e molto coprenti (solitamente uno molto scuro e uno molto chiaro), scolpisce e disegna ombre e punti luce sul volto. È sempre stata descritta come ...