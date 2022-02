Green pass, Speranza “No limiti vigenza dopo la dose booster” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Prolunghiamo la vigenza del Green pass dopo il booster, la vigenza oggi è di 6 mesi, la valutazione del governo ad oggi è di non porre limiti dopo il booster. Questa è una norma rilevante che incide molto sulle persone”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Se ci saranno le zone rosse, le limitazioni ad essa connesse non riguarderanno la popolazione vaccinata”, ha aggiunto. “Sulla scuola facciamo scelte forti che danno il senso della nuova fase che stiamo vivendo. E' bello che si parte proprio dalla scuola, perchè è il cuore del nostro Paese e se dobbiamo far qualcosa dobbiamo farlo nelle scuole. Lavoriamo per ridurre il più possibile la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Prolunghiamo ladelil, laoggi è di 6 mesi, la valutazione del governo ad oggi è di non porreil. Questa è una norma rilevante che incide molto sulle persone”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Se ci saranno le zone rosse, le limitazioni ad essa connesse non riguarderanno la popolazione vaccinata”, ha aggiunto. “Sulla scuola facciamo scelte forti che danno il senso della nuova fase che stiamo vivendo. E' bello che si parte proprio dalla scuola, perchè è il cuore del nostro Paese e se dobbiamo far qualcosa dobbiamo farlo nelle scuole. Lavoriamo per ridurre il più possibile la ...

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - AlexBazzaro : Il punto non è ottenere il green pass o no. Orami si è infettata mezza Italia. Spesso cercandosela apposta. Non è… - v_senigallia : Nuove regole Covid: green pass illimitato e niente dad anche alle elementare per i vaccinati - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Green pass, Speranza “No limiti vigenza dopo la dose booster” -… -