Femminicidio a Grumo Nevano, Rosa Alfieri trovata morta nella casa del vicino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un altro presunto Femminicidio. Questa volta è successo a Grumo Nevano (Napoli). La vittima è Rosa Alfieri, una ragazza di 23 anni, trovata morta nell'appartamento del vicino di casa, probabilmente strangolata dopo aver reagito ad un tentativo di violenza sessuale. In corso da parte dei carabinieri le ricerche dello stesso vicino di casa, un 31enne sospettato di aver ucciso la ragazza. Sono due le circostanze che hanno generato forti sospetti da parte delle autorità verso il vicino di casa della ragazza. Primo tra tutti, il corpo della ragazza è stato trovato nell'abitazione dell'uomo. Poi, perché l'uomo è scomparso dal momento in cui Rosa

