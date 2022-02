Ermal Meta | chi è e cosa fa la fidanzata Chiara Sturdà | tutto su di lei

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questa sera uno dei grandi ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo sarà. Scopriamo chi è la. Tra i tanti ospiti di questo Sanremo 2022 stasera troveremo anche, direttamente dalla nave della Costa Toscana. Andiamo quindi a scoprire chi èla compagna del cantante italo-albanese. Il cantante con la sua dolce compagna (Via Screenshot)Questa sera in diretta dalla Costa Toscana, Orietta Berti e Fabio Rovazzi presenteranno, uno dei grandi ospiti di questa edizione del Festival di Sanremo. Negli scorsi anni il cantante ha stupito i telespettatori con i suoi testi sia in coppia con Fabrizio Moro che da ...