Energia provoca fiammata inflazione | +4 | 8% a gennaio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’vola, le famiglie con i livelli di reddito più bassi diventano ancora più povere e i risparmi, compresi quelli investiti in titoli di Stato, diventano a rischio, così come la crescita. Tutta colpa dell’, o quasi, che nonostante il tentativo del governo di calmierare i prezzi negli ultimi sei mesi del 2021 e nel primo trimestre del 2022, fa da combustibile alla ””. L’Istat oggi ha annunciato che ai prezzi al consumo hanno registrato un incremento del 4,8% su base annua, dato record dal 1996, e le prospettive delineano ”una fase calda nei mesi più vicini”. E per fortuna che c’è l’euro che, dalla sua introduzione, ”sembra aver svolto una funzione di contenimento delle dinamiche inflattive”, spiega l’Istituto. Facendo un confronto tra dicembre 2021 e il dato del 2001 ...

