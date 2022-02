Covid in Campania: scende il numero dei decessi, stabile il tasso di contagio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 10287 i positivi al Covid del giorno (7766 positivi all’antigenico e 2521 al test molecolare) sui 79994 test effettuati per una percentuale di contagio pari al 12,85%, in leggera discesa rispetto al 13,28% registrato ieri. Sono 17 le vittime registrate nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 14 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 812 a fronte di 90 occupati. I posti letto di degenza disponibili ammontano a 3.160, 1345 quelli occupati. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 10.287 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 7.766 Positivi al molecolare: 2.521 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Test: 79.994 di cui: Antigenici: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 10287 i positivi aldel giorno (7766 positivi all’antigenico e 2521 al test molecolare) sui 79994 test effettuati per una percentuale dipari al 12,85%, in leggera discesa rispetto al 13,28% registrato ieri. Sono 17 le vittime registrate nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 14 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 812 a fronte di 90 occupati. I posti letto di degenza disponibili ammontano a 3.160, 1345 quelli occupati. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 10.287 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 7.766 Positivi al molecolare: 2.521 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Test: 79.994 di cui: Antigenici: ...

