Covid, Governo verso una quarantena dimezzata nelle scuole e meno strette sugli asintomatici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'esecutivo sarebbe impegnato nella ridefinizione di alcune regole relative alla gestione della pandemia. In particolare, occorrerà stabilire le regole per le quarantene nelle scuole e pronunciarsi sulla possibilità di rimuovere le restrizioni per i soggetti positivi asintomatici. Coronavirus e quarantena nella scuole, quali sono le ipotesi al vaglio del Governo La gestione della pandemia nelle scuole torna a essere un tema centrale per il Governo, mantenendo l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza. Il tema della scuola dovrebbe essere affrontato in concerto da Governo, Regioni ed Enti locali, ma anche nel corso del Consiglio dei Ministri. In particolare, sembra rafforzarsi l'ipotesi ...

