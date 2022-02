Covid, Cts: "Abbassare a 5 giorni la quarantena di chi hanno avuto contatti a rischio e non è vaccinato" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Confermata la linea del governo sulla scuola. Gli esperti danno il via libera sulla Dad: non la faranno gli studenti vaccinati mentre per quelli non vaccinati sarà dimezzata, come l'isolamento. E dopo terza dose il certificato verde non scadrà Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Confermata la linea del governo sulla scuola. Gli esperti danno il via libera sulla Dad: non la faranno gli studenti vaccinati mentre per quelli non vaccinati sarà dimezzata, come l'isolamento. E dopo terza dose il certificato verde non scadrà

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, oggi in Cdm le nuove norme su scuola e durata del pass. Atteso il parere del Cts. Verso durata illimitata de… - repubblica : Covid, Cts: 'Abbassare a 5 giorni la quarantena dei cittadini che hanno avuto contatti a rischio e non sono vaccina… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - DriverMattia198 : RT @Agenzia_Ansa: Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vaccinati.… - Avvenire_Nei : Covid. Cts: a scuola stop alla dad per i vaccinati e quarantena ridotta. Oggi il Cdm -