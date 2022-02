Cnn, presidente si dimette: “Ho avuto una relazione con una collega” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Jeff Zucker ha annunciato le dimissioni da presidente della C nn e della divisione news e sport di WarnerMedia. In una nota inviata allo staff, Zucker ha spiegato di avere tenuta nascosta una relazione consensuale con un’altra dirigente della Cnn. Zucker, 56 anni, è uno dei più potenti dirigenti dell’industria televisiva americana. La sua brusca uscita di scena avviene mentre WarnerMedia, proprietaria della Cnn, sta per essere acquistata da Discovery Inc., in una delle più grandi operazioni di fusione dell’industria dei media Usa. Nel memo inviato ai suoi colleghi e visionato dal New York Times, Zucker ha scritto che la vicenda della sua relazione è emersa durante l’indagine interna condotta sull’ex anchorman Chris Cuomo, licenziato dalla Cnn a dicembre per il suo coinvolgimento nelle vicende politiche del fratello, l’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Jeff Zucker ha annunciato le dimissioni dadella C nn e della divisione news e sport di WarnerMedia. In una nota inviata allo staff, Zucker ha spiegato di avere tenuta nascosta unaconsensuale con un’altra dirigente della Cnn. Zucker, 56 anni, è uno dei più potenti dirigenti dell’industria televisiva americana. La sua brusca uscita di scena avviene mentre WarnerMedia, proprietaria della Cnn, sta per essere acquistata da Discovery Inc., in una delle più grandi operazioni di fusione dell’industria dei media Usa. Nel memo inviato ai suoi colleghi e visionato dal New York Times, Zucker ha scritto che la vicenda della suaè emersa durante l’indagine interna condotta sull’ex anchorman Chris Cuomo, licenziato dalla Cnn a dicembre per il suo coinvolgimento nelle vicende politiche del fratello, l’ex ...

