Chirurgia estetica | Erik Geiger | Il Covid non ferma la voglia di ritocchini

La pandemia non ferma la voglia di bellezza e anzi in molti hanno approfittato dei tempi lunghi del distanziamento sociale per fare qualche ritocchino senza dare troppo nell'occhio. "La mascherina in questo senso è stata complice aiutando anche a nascondere qualche segno del post-operatorio", spiega all'Adnkronos Salute Erik Geiger, medico specialista in Chirurgia plastica e medicina estetica. Insomma dalla fine del lockdown a oggi gli interventi estetici non hanno mai visto una frenata. "Siamo riusciti a lavorare anche durante la pandemia e a farlo in estrema sicurezza - spiega Geiger - tanto che non c'è stato nessun caso di contagio a seguito degli interventi, e questo - rivendica con orgoglio - grazie a tutti i protocolli che le società italiane di ...

