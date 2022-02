(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilcompleto della nuova stagione Atp, in riferimento all’annata. Dopo le grandi emozioni del 2021, gli azzurri tenteranno di mettersi in mostra anche nel corso della stagione seguente, con obiettivi sempre più ambiziosi. Matteo Berrettini e Jannik Sinner particolarmente in evidenza, ma attenzione a sottovalutare Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e molteplici altri italiani ad alti livelli. Novak Djokovic, anche nel, proverà ad accaparrarsi ogni Slam a disposizione, dopo un sensazionale tre su quattro nel 2021. Grande attesa per il ritorno di Rafael Nadal, in ottica Roland Garros, così come Roger Federer, probabilmente presente durante la seconda metà della stagione. Si partirà con il consueto swing australiano, con ciliegina della torta rappresentata dagli Australian Open. Oltre gli Slam sotto ...

Advertising

zazoomblog : Tennis calendario Atp febbraio 2022: date appuntamenti e programma - #Tennis #calendario #febbraio #2022: - telodogratis : Tennis, calendario Atp febbraio 2022: date, appuntamenti e programma - zazoomblog : Calendario Atp 2022: le date di tutti i tornei mese per mese - #Calendario #2022: #tutti #tornei - danyvale8827 : Leggendo il calendario dell ATP dove giocherà Matteo a febbraio??? ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Atp

Today.it

SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO) MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO: 09.00 TENNIS "250 Pune, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv). Mager - Sousa (...Tutti gli eventi tennistici in programma nel circuito in questo ...Il calendario completo, con le date e gli orari dell’Italia nel torneo di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Per la terza volta nella sua storia, dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018, l’ ...che tornerà in campo dopo essere stato espulso dall'Australia a poche ore dal via dell'Australian Open. Qui trovate il calendario con tutti gli appuntamenti tennistici del circuito Atp in programma ...