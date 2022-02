Barcellona, troppi acquisti: svelato l’assente nella doppia sfida col Napoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO 13:51 – Secondo quanto riferito da As, non sarà Adama Traoré a rinunciare all’Europa League ma Dani Alves. Pare dunque essere il terzino brasiliano il giocatore che verrà escluso da Xavi per la sfida contro il Napoli. Dani Alves es el descartado por Xavi y no jugará la Europa League (vía @diarioas) #fcblive pic.twitter.com/kq4r0pNalV— Albert Rogé (@albert roge) February 2, 2022 Ha quasi dell’incredibile quanto riportato dal Mundo Deportivo nella mattinata odierna: il Barcellona non potrà inserire in lista Uefa tutti i suoi nuovi acqusiti. Infatti, secondo il regolamento Uefa, nell’aggiornamento delle liste si possono inserire, al massimo, tre acquisti dal mercato di riparazione. FOTO: Getty – Dani Alves Barcellona Pertanto, Xavi dovrà scegliere chi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO 13:51 – Secondo quanto riferito da As, non sarà Adama Traoré a rinunciare all’Europa League ma Dani Alves. Pare dunque essere il terzino brasiliano il giocatore che verrà escluso da Xavi per lacontro il. Dani Alves es el descartado por Xavi y no jugará la Europa League (vía @diarioas) #fcblive pic.twitter.com/kq4r0pNalV— Albert Rogé (@albert roge) February 2, 2022 Ha quasi dell’incredibile quanto riportato dal Mundo Deportivomattinata odierna: ilnon potrà inserire in lista Uefa tutti i suoi nuovi acqusiti. Infatti, secondo il regolamento Uefa, nell’aggiornamento delle liste si possono inserire, al massimo, tredal mercato di riparazione. FOTO: Getty – Dani AlvesPertanto, Xavi dovrà scegliere chi ...

Advertising

zazoomblog : Barcellona troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il Napoli oggi la scelta di Xavi - #Barcellona #troppi #acquisti… - infoitsalute : Barcellona, troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il Napoli, oggi la scelta di Xavi - gilnar76 : Barcellona, troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il #Napoli, oggi la scelta di Xavi #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Barcellona, troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il Napoli, oggi la scelta di Xavi - FrankRuJuve : @GoalItalia Quante centinaia di milioni ha investito il PSG negli anni? E il monte ingaggi? Non vincerà la Champion… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona troppi La Juventus sacrifica un big sul mercato - Individuato l'addio estivo ... più di 7 milioni a stagione sono considerati troppi e l'ex Ajax potrebbe essere ceduto per questo. ... Come detto, i club interessati all'olandese non mancano: il Barcellona è da sempre tra i grandi ...

Alfa Romeo F1 Team: cambio e sospensione diversi da Ferrari ...essere riscontrata solamente durante le fasi di test pre stagionali in programma a Barcellona e in ... Un primo passo per cercare di garantire un miglioramento prestazionale dopo un 2021 di troppi bassi ...

Barcellona, troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il Napoli, oggi la scelta di Xavi Spazio Napoli Barcellona, troppi acquisti! Uno…" Il ritorno di Defoe al Sunderland. Dopo che lo scorso 12 gennaio aveva rescisso il suo contratto con i Rangers Glasgow, Jermain Defoe ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e… Leggi Il ...

Barcellona, troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il Napoli, oggi la scelta di Xavi (Rai Sport) 21 Il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto dal Wolverhampton dell'attaccante Adama Traoré . L'operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione slegata ...

... più di 7 milioni a stagione sono consideratie l'ex Ajax potrebbe essere ceduto per questo. ... Come detto, i club interessati all'olandese non mancano: ilè da sempre tra i grandi ......essere riscontrata solamente durante le fasi di test pre stagionali in programma ae in ... Un primo passo per cercare di garantire un miglioramento prestazionale dopo un 2021 dibassi ...Il ritorno di Defoe al Sunderland. Dopo che lo scorso 12 gennaio aveva rescisso il suo contratto con i Rangers Glasgow, Jermain Defoe ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e… Leggi Il ...(Rai Sport) 21 Il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto dal Wolverhampton dell'attaccante Adama Traoré . L'operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione slegata ...