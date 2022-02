Ascolti Tv di ieri 1 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ascolti Tv di ieri 1 febbraio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 1 febbraio per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime Time e in quella Preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. Ascolti TV ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 1per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - Majin79 : Il fatto che la serata di ieri di #Sanremo sia stata una delle migliori degli ultimi anni (tra gli ascolti più alti… - buonasadipesca : Non voglio fare l'uccellaccio però sugli ascolti di ieri c'è da contare che moltissima gente era collegata per i ma… - alessandropzzt : raga mi dispiace ma dopo 100 ascolti delle canzoni di ieri @michele_bravi ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO PROFESSIONALITÀ - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 1 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale -