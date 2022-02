Ultras Lazio, rabbia e contestazione: «Mercato ridicolo e improvvisato» (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli Ultras Lazio sul piede di guerra contro la società dopo il deludente Mercato: annunciata una dura contestazione a Formello Gli Ultras Lazio fanno sentire la loro voce dopo quanto successo sul calcioMercato. Questo il loro comunicato, apparso sulle pagine social: LA NOTA – «La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calcioMercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è la nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13 fuori i cancelli di Formello per gridare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Glisul piede di guerra contro la società dopo il deludente: annunciata una duraa Formello Glifanno sentire la loro voce dopo quanto successo sul calcio. Questo il loro comunicato, apparso sulle pagine social: LA NOTA – «Lasi fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calcio, figlio di un progetto che non esiste. Laè la nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13 fuori i cancelli di Formello per gridare ...

