Soleil Sorge lancia una provocazione a Delia Duran | tirando in ballo Alex

(Di martedì 1 febbraio 2022) LadiAnche ieri sera protagonisti della diretta del Grande Fratello Vip 6 sono statiBelli e. Per l’ennesima volta i tre hanno avuto modo di confrontarsi, e naturalmente i toni si sono nuovamente scaldati. Come se non bastasse proprio la modella, che era al televoto con L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Stasera nel trentanovesimo appuntamento torna al centro dell'attenzione la discussione trae Manila Nazzaro . Le due amiche, ormai ex, non riescono a trovare un punto di incontro, il ...La settimana è stata ricca di colpi di scena nella soap Delia Duran,e Alex Belli . La modella venezuelana infatti si è tolta l'anello segno dell'amore con suo marito e lo ha dato a ...Anche ieri sera protagonisti della diretta del Grande Fratello Vip 6 sono stati Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Per l’ennesima volta i tre hanno avuto modo di confrontarsi, e naturalmente i ...Un nuovo capitolo del triangolo amoroso che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è andato in onda durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 31 gennaio. Soleil ha ...