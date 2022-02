Salvini parla al Federale | Serve alleanza contro la sinistra

(Di martedì 1 febbraio 2022) Domani è in programma il Consiglio dei ministri e l'intento della Lega è quello di salvaguardare il diritto alla scuola per tutti: " Leggo di bizzarre ipotesi di divieti a scuola per bambini di 6 e 7 ...

ilfoglio_it : “Per la Lega il tempo dei social è finito. Il carisma di Salvini non basta senza gli amministratori. Le strade ades… - CambiamoL : RT @EugenioCardi: #Salvini parla di Federazione ma in realtà il suo intento è lanciare un'OPA su #ForzaItalia. Crede di essere il più furbo… - Mingucc : @fanpage parla proprio salvini che si fa le foto con la tipa leghista pizzicata con 450 kg di droga - Domsca20x : RT @NicolaPorro: ?? Intervista focosa a @GiorgiaMeloni che rivela un retroscena, parla di Salvini e poi... ecco i momenti salienti (VIDEO) ??… - Urobertu : RT @ilcupo_m: Caos centrodestra, la linea di Salvini: corteggia Berlusconi e parla d’altro, ma rivendica l’elezione di #Mattarella quindi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini parla

La linea di, entrando al consiglio federale, si è detto " orgoglioso " perché la Lega a suo giudizio si sta dimostrando il movimento " più compatto ". Ha rivendicato la scelta di aver ...Ma mentretenta di spostare il dibattito pubblico sul Covid, dall'altra parte c'è da gestire il post - Quirinale e lì sì sidi 'federazioni, equilibri politici'. Nel primo caso l'idea è ...Il Consiglio federale della Lega ha dato "piena fiducia e mandato" al segretario Matteo Salvini di "lavorare per creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla sinistra". La riunione si è ...Della legge elettorale non parlo, non penso proprio sia un tema che interessi ai cittadini”, conclude Gelmini. “La lega è compatta”. Ma il centrodestra è diviso? “Si ricostruisce, non c’è problema”.