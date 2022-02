Sacchi: «Il Napoli punta sul gioco, sulle idee, Spalletti non aveva bisogno di innesti» (Di martedì 1 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi nel suo speciale dedicato al mercato. Commenta i movimenti dei club di Serie A nel mercato di gennaio. C’è spazio anche per il Napoli e la Lazio, che non si sono mosse granché, in termini di acquisti. «puntano sul gioco, sulle idee. Spalletti non aveva bisogno di innesti e la Lazio dimostra di avere la pazienza di attendere i risultati del lavoro di Sarri. Anche la Roma, a parte Sergio Oliveira che è un ottimo elemento, non ha cambiato molto». Sul Milan, pressocché immobile sul mercato: «Il Milan è una società seria. I dirigenti guardano al bilancio. Maldini e Massara sono stati bravissimi a scegliere giocatori giovani o che dovevano rilanciarsi: bisogna dare loro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigonel suo speciale dedicato al mercato. Commenta i movimenti dei club di Serie A nel mercato di gennaio. C’è spazio anche per ile la Lazio, che non si sono mosse granché, in termini di acquisti. «no sulnondie la Lazio dimostra di avere la pazienza di attendere i risultati del lavoro di Sarri. Anche la Roma, a parte Sergio Oliveira che è un ottimo elemento, non ha cambiato molto». Sul Milan, pressocché immobile sul mercato: «Il Milan è una società seria. I dirigenti guardano al bilancio. Maldini e Massara sono stati bravissimi a scegliere giocatori giovani o che dovevano rilanciarsi: bisogna dare loro ...

Advertising

napolista : Sacchi: «Il #Napoli punta sul gioco, sulle idee, #Spalletti non aveva bisogno di innesti» Alla Gazzetta: «Il merca… - DieR23 : @schatten1133 @ApacheRossonero Eh a conti fatti si, se non ricordo male poi lo scontro diretto fu il colpo di grazi… - MondoNapoli : Sacchi: 'Grande lotta per lo scudetto, vi dico la mia sul Napoli - - cn1926it : #Sacchi: '#Napoli buona squadra, ma deve acquisire una mentalità vincente' - CalcioNews24 : Il pronostico di #Sacchi per la corsa scudetto -