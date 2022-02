Rallenta la crescita del mercato del lavoro (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato del lavoro italiano non va a braccetto con il Pil. Anzi. Mentre l’economia nel 2021 è rimbalzata del 6,5% più della media europea, con un +0,6% tra ottobre e dicembre, la crescita dell’occupazione nell’ultima parte dell’anno ha Rallentato. E a dicembre si contano solo mille occupati in più. Con il tasso di occupazione stabile al 59%. Gli ultimi dati Istat registrano una «sostanziale stabilità» degli occupati e degli inattivi, con una diminuzione dei disoccupati. Tra gli uomini, nell’ultimo mese dell’anno, si contano 52mila posti di lavoro in meno, con un aumento degli inattivi (+33mila). Nella componente femminile, invece, si registrano 54mila occupate in più, 40mila disoccupate in meno e una riduzione delle inattive (-29mila). Le donne occupate sono 377mila in più in un anno (+4,1%). Con il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildelitaliano non va a braccetto con il Pil. Anzi. Mentre l’economia nel 2021 è rimbalzata del 6,5% più della media europea, con un +0,6% tra ottobre e dicembre, ladell’occupazione nell’ultima parte dell’anno hato. E a dicembre si contano solo mille occupati in più. Con il tasso di occupazione stabile al 59%. Gli ultimi dati Istat registrano una «sostanziale stabilità» degli occupati e degli inattivi, con una diminuzione dei disoccupati. Tra gli uomini, nell’ultimo mese dell’anno, si contano 52mila posti diin meno, con un aumento degli inattivi (+33mila). Nella componente femminile, invece, si registrano 54mila occupate in più, 40mila disoccupate in meno e una riduzione delle inattive (-29mila). Le donne occupate sono 377mila in più in un anno (+4,1%). Con il ...

