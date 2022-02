“Ora però voglio uscire”. GF Vip, sorpresa Delia Duran. E a Manila svela il motivo della decisione (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata del 31 gennaio. E si sono vissuti numerosi colpi di scena, con Alfonso Signorini che ha anche letto un duro comunicato della produzione, la quale ha deciso di punire i concorrenti decurtando il budget per atteggiamenti non consoni. Ma subito dopo l’appuntamento in diretta è stata Delia Duran a lasciare tutti a bocca aperta, manifestando l’intenzione di chiudere qui la sua avventura televisiva. Una rivelazione che nessuno poteva minimamente immaginare. Dopo che Delia Duran ha vinto con Soleil Sorge al televoto, l’influencer non ha preso bene la sconfitta al televoto e quando Durante un blocco pubblicitario la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiarla è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata del 31 gennaio. E si sono vissuti numerosi colpi di scena, con Alfonso Signorini che ha anche letto un duro comunicatoproduzione, la quale ha deciso di punire i concorrenti decurtando il budget per atteggiamenti non consoni. Ma subito dopo l’appuntamento in diretta è stataa lasciare tutti a bocca aperta, manifestando l’intenzione di chiudere qui la sua avventura televisiva. Una rivelazione che nessuno poteva minimamente immaginare. Dopo cheha vinto con Soleil Sorge al televoto, l’influencer non ha preso bene la sconfitta al televoto e quandote un blocco pubblicitario la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiarla è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare ...

Advertising

fattoquotidiano : Imballaggi monouso, l’Italia ha recepito la direttiva europea inserendo però una deroga per quelle “biodegradabili”… - it_inter : #Stankovic: '#Inzaghi è andato ogni oltre aspettativa. Ha aggiunto libertà e fantasia con Chala e #Dzeko. Ora però… - soloiopaolo : RT @eziamor: #nogreenpassobbligatorio intanto #Malagó dopo tre dosi di vaxxino e dopo aver rischiato l'ictus per una fibrillazione atriale… - SILVIA79FREE : RT @eziamor: #nogreenpassobbligatorio intanto #Malagó dopo tre dosi di vaxxino e dopo aver rischiato l'ictus per una fibrillazione atriale… - anodeforcruelty : Comunque la gente di merda che dovresti considerare tua amica appena vede che hai un minimo di depressione/ansia si… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora però Galaxy S22, clamorosa rivelazione: foto e specifiche da Samsung Italia - Rumor Tutte le informazioni sarebbero state rimosse pochi minuti dopo la svista, non prima però che il ... con Super HDR, risoluzione massima 8K ricarica : rapida fino a 45 watt, da 0 a 100% in un'ora; ...

Juve: due nomi caldi se parte Dybala, tifosi in fermento L'agente dell'argentino, Antun , ha ottenuto l'abilitazione per lavorare in Europa, quindi ora la ... Paulo ha sempre dato la sua preferenza alla Juve, ma i desideri però, rischiano di entrare in ...

Covid: Ema, via libera a pillola Pfizer latinaoggi.eu Tutte le informazioni sarebbero state rimosse pochi minuti dopo la svista, non primache il ... con Super HDR, risoluzione massima 8K ricarica : rapida fino a 45 watt, da 0 a 100% in un'; ...L'agente dell'argentino, Antun , ha ottenuto l'abilitazione per lavorare in Europa, quindila ... Paulo ha sempre dato la sua preferenza alla Juve, ma i desideri, rischiano di entrare in ...