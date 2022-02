(Di martedì 1 febbraio 2022), ex Presidente di Venezia e Palermo in Serie A, èall'età di 80 anni. Era ricoverato da un mese in ospedale

Advertising

ilnapolionline : Lutto nel modo del calcio. E' morto Maurizio Zamparini - - gilnar76 : Lutto nel mondo del calcio: scomparso a 80 anni Maurizio Zamparini #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - romaforever_it : LUTTO nel mondo del calcio: addio a Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo - zazoomblog : Lutto nel mondo del calcio è morto Maurizio Zamparini: storico ex presidente del Palermo - #Lutto #mondo #calcio… - laziopress : La Repubblica | Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex presidente del Palermo Zamparini -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

morto Maurizio Zamparini, storico ex patron del Palermo Calcio. Aveva 80 anni e aveva subito un'operazione per peritonitemese di dicembre all'ospedale di Udine, tornado poi a casa: le sue condizioni però si sarebbero aggravate.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nella notte è morto Maurizio Zamparini, storico ex presidente del Palermomondo del calcio. Nella notte, nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, è venuto a mancare Maurizio Zamparini; storico ex presidente del Palermo. A giugno avrebbe compiuto 80 ...Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 80 anni Maurizio Zamparini. L’ex proprietario del Palermo era ricoverato in ospedale da un mese in terapia intensiva a causa di una peritonite. Era ...Il mondo del giornalismo e della televisione è in lutto: è mancato Tito Stagno ... il volto storico della Rai che è inevitabilmente associato al racconto dell’allunaggio. Nel 1961 fu il telecronista ...