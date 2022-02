L’offerta d’aiuto di un gruppo di primari in età pensionabile: “Disposti a lavorare altri 2 anni senza stipendio” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Noi primari in età pensionabile, offriamo 2 anni al servizio sanitario, senza stipendio”. In tempo di pandemia, che ha messo a dura prova il Ssn, è questa la generosa “offerta di aiuto” rivolta al Governo da un gruppo di medici, messa nero su bianco in una lettera oggi su ‘Repubblica’, firmata da Carlo Antona, dell’Università di Milano; Michele Battaglia, dell’Università di Bari; Nicola Mangialardi, dell’ospedale San Camillo di Roma; Francesco Musumeci, del San Camillo di Roma; Giancarlo Palasciano, dell’Università di Siena; Francesco Talarico, dell’ospedale Civico di Palermo. “Durante questa emergenza pandemica il pensionamento di tanti medici, non sempre prontamente sostituiti da nuove indispensabili assunzioni, ha determinato crescenti difficoltà in tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Noiin età, offriamo 2al servizio sanitario,”. In tempo di pandemia, che ha messo a dura prova il Ssn, è questa la generosa “offerta di aiuto” rivolta al Governo da undi medici, messa nero su bianco in una lettera oggi su ‘Repubblica’, firmata da Carlo Antona, dell’Università di Milano; Michele Battaglia, dell’Università di Bari; Nicola Mangialardi, dell’ospedale San Camillo di Roma; Francesco Musumeci, del San Camillo di Roma; Giancarlo Palasciano, dell’Università di Siena; Francesco Talarico, dell’ospedale Civico di Palermo. “Durante questa emergenza pandemica il pensionamento di tanti medici, non sempre prontamente sostituiti da nuove indispensabili assunzioni, ha determinato crescenti difficoltà in tutti i ...

