Greenwood di nuovo arrestato per aggressione sessuale e minacce di morte (Di martedì 1 febbraio 2022) Si aggrava ancora di più la posizione di Mason Greenwood, nuovamente arrestato con l'accusa di aggressione sessuale e minacce di morte La vicenda di Mason Greenwood continua a scuotere il calcio inglese. L'attaccante del Manchester United è stato nuovamente arrestato dalla polizia britannica dopo le ulteriori indagini a seguito della denuncia perpetrata via social dalla fidanzata. Questa volta l'accusa è di aggressione sessuale e minacce di morte. Il giocatore ha già visto gli sponsor abbandonarlo e la sua card è stata cancellata anche da FIFA 22. Non meno dure le risposte del club che ha confermato l'esclusione a tempo indeterminato da allenamenti e partite.

