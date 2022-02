“Gli occhi di Tammy Faye”, Jessica Chastain in sala, verso Oscar (Di martedì 1 febbraio 2022) Le nomination agli Oscar si avvicinano e l'8 febbraio sapremo se Jessica Chastain avrà la possibilità di vincere la sua prima statuetta. L'attrice è infatti la straordinaria interprete de "Gli occhi di Tammy Faye", film diretto da Michael Showalter e da lei coprodotto, nei cinema dal 3 febbraio. Basato su una storia vera, narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice evangelica Tammy Faye Bakker, fra gli anni Settanta e Ottanta. Questa donna, che moltissimi americani ricordano, insieme al marito Jim Bakker, interpretato da Andrew Garfield, fondò il più importante network televisivo religioso statunitense. Tammy Faye diventò una leggenda per le sue ciglia, il suo modo di cantare e il suo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 febbraio 2022) Le nomination aglisi avvicinano e l'8 febbraio sapremo seavrà la possibilità di vincere la sua prima statuetta. L'attrice è infatti la straordinaria interprete de "Glidi", film diretto da Michael Showalter e da lei coprodotto, nei cinema dal 3 febbraio. Basato su una storia vera, narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice evangelicaBakker, fra gli anni Settanta e Ottanta. Questa donna, che moltissimi americani ricordano, insieme al marito Jim Bakker, interpretato da Andrew Garfield, fondò il più importante network televisivo religioso statunitense.diventò una leggenda per le sue ciglia, il suo modo di cantare e il suo ...

