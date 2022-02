Ferito e in fin di vita nel giardino condominiale, sotto al braccio aveva un proiettile conficcato (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma. Lo hanno intravisto Ferito e in fin di vita all’interno di un giardino condominiale in località Montesacro, poi hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Quando è arrivato in ospedale, gli hanno prestato le cure necessarie e poi sottoposto a check-up generale. Nulla di straordinario, finché gli operatori sanitari non hanno trovato, sotto l’ascella dell’uomo, una pallottola all’interno. M.P.G., 38 anni, di origine romena, è ora ricoverato in condizioni gravi al policlinico Umberto I, con un mistero che si infittisce sul perché si trovava in quel posto e con quel proiettile sotto al braccio. La presenza di un Ferito in via Gaetano Licopoli 85 è stata ieri segnalata al 112. Leggi anche: Roma, cade sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma. Lo hanno intravistoe in fin diall’interno di unin località Montesacro, poi hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Quando è arrivato in ospedale, gli hanno prestato le cure necessarie e poiposto a check-up generale. Nulla di straordinario, finché gli operatori sanitari non hanno trovato,l’ascella dell’uomo, una pallottola all’interno. M.P.G., 38 anni, di origine romena, è ora ricoverato in condizioni gravi al policlinico Umberto I, con un mistero che si infittisce sul perché si trovava in quel posto e con quelal. La presenza di unin via Gaetano Licopoli 85 è stata ieri segnalata al 112. Leggi anche: Roma, cade sul ...

