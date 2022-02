Ciro Priello, la dedica per la fidanzata Maura Iandoli: “E’ la mia musa ispiratrice” (Di martedì 1 febbraio 2022) Ciro Priello è legato alla fidanzata Maura Iandoli: dalla loro unione è nata la figlia Anna: stasera il comico dei The Jackal sarà alla conduzione di PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto, nell’appuntamento che anticipa l’inizio della prima puntata del 72esimo Festival Di Sanremo a partire dalle 20:30 su Raiuno. Durante un provino per i The Jackal scocca la scintilla tra Ciro e Maura: è stata la giovane a fare il primo passo inviandogli un messaggio di congratulazioni per dei video pubblicati online. Da quel momento i due hanno iniziato a sentirsi e successivamente hanno intrapreso una relazione: dalla loro unione è arrivata nel 2016 la piccola Anna. Classe 1991, Maura è un’influencer che ha anche collaborato con i The Jackal ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è legato alla: dalla loro unione è nata la figlia Anna: stasera il comico dei The Jackal sarà alla conduzione di PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto, nell’appuntamento che anticipa l’inizio della prima puntata del 72esimo Festival Di Sanremo a partire dalle 20:30 su Raiuno. Durante un provino per i The Jackal scocca la scintilla tra: è stata la giovane a fare il primo passo inviandogli un messaggio di congratulazioni per dei video pubblicati online. Da quel momento i due hanno iniziato a sentirsi e successivamente hanno intrapreso una relazione: dalla loro unione è arrivata nel 2016 la piccola Anna. Classe 1991,è un’influencer che ha anche collaborato con i The Jackal ed ...

