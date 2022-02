Che cosa ci dice sul mondo del fact-checking l’ultimo report dell’Ifcn (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 26 gennaio 2020 l’International fact-checking Network (Ifcn) ha pubblicato il report State of the fact-Checkers 2021. Arrivato alla quarta edizione e basato su un questionario a cui rispondono decine di progetti di fact-checking, il report raccoglie alcune delle informazioni più aggiornate sullo stato del fact-checking globale. Alcune delle domande a cui il questionario aiuta a rispondere: come sono strutturati i diversi progetti? Quanti di loro pubblicano i propri articoli online e quanti ne parlano in televisione? Come cambia negli anni la natura dei progetti di fact-checking? Riassumiamo in questo articolo le risposte a queste domande, così da condividere con i nostri lettori qualche ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 26 gennaio 2020 l’InternationalNetwork (Ifcn) ha pubblicato ilState of the-Checkers 2021. Arrivato alla quarta edizione e basato su un questionario a cui rispondono decine di progetti di, ilraccoglie alcune delle informazioni più aggiornate sullo stato delglobale. Alcune delle domande a cui il questionario aiuta a rispondere: come sono strutturati i diversi progetti? Quanti di loro pubblicano i propri articoli online e quanti ne parlano in televisione? Come cambia negli anni la natura dei progetti di? Riassumiamo in questo articolo le risposte a queste domande, così da condividere con i nostri lettori qualche ...

Advertising

Pontifex_it : La fede non è acqua che spegne, è fuoco che brucia; non è un calmante per chi è stressato, è una storia d’amore per… - Antonio_Tajani : Aristotele passeggiava insegnando ai suoi discepoli.Fu interpellato da uno di loro: « Maestro quale è la cosa che s… - AndreaVenanzoni : In molti esulteranno all'idea di avere un green pass di durata illimitata, senza rendersi conto che l'unica cosa ve… - jc_morgestern : E la cosa che mi sta intrippando il cervello è che la versione studio è tale uguale al live e le loro voci sono cos… - antoniosalento : RT @Lillyb0971: Domanda: che cazzo c’entra Saviano a Sanremo?!? Cosa c’entra lui con la strage di Capaci?!? Perché bisogna sborsare altri s… -