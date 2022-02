Bermuda che tornano in passerella: come indossarli secondo le tendenze? (Di martedì 1 febbraio 2022) Life&People.it I Bermuda sono i pantaloni al ginocchio tanto amati durante gli anni 80 e, adesso, tornano tra le tendenze 2022; le passerelle lo confermano, i brand più importanti al mondo ne sono innamorati! come indossare i pantaloni Bermuda in chiave contemporanea? Un capo inizialmente pensato per la moda maschile, pratico e confortevole; ora è entrato anche nel guardaroba femminile rivoluzionando lo stile e sensualità. Irrompono nell’industria della moda nella metà degli anni 2000 diventando un capo must have delle generazioni più giovani e non solo. Vaquera Spring 2022 Il nome che deriva proprio dall’isola nordatlantica Bermuda. Perché? Durante la Seconda Guerra Mondiale i militari impegnati in missioni faticose proprio in questi luoghi, cominciarono ad utilizzare questo ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 1 febbraio 2022) Life&People.it Isono i pantaloni al ginocchio tanto amati durante gli anni 80 e, adesso,tra le2022; le passerelle lo confermano, i brand più importanti al mondo ne sono innamorati!indossare i pantaloniin chiave contemporanea? Un capo inizialmente pensato per la moda maschile, pratico e confortevole; ora è entrato anche nel guardaroba femminile rivoluzionando lo stile e sensualità. Irrompono nell’industria della moda nella metà degli anni 2000 diventando un capo must have delle generazioni più giovani e non solo. Vaquera Spring 2022 Il nome che deriva proprio dall’isola nordatlantica. Perché? Durante la Seconda Guerra Mondiale i militari impegnati in missioni faticose proprio in questi luoghi, cominciarono ad utilizzare questo ...

