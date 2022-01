Witold Pilecki, l’agente sotto copertura che entrò in un campo ad Auschwitz (Di lunedì 31 gennaio 2022) Witold Pilecki è un eroe della Seconda Guerra Mondiale. Questo militare polacco entrò nel lager di Auschwitz per organizzare una rivolta armata fra i prigionieri. Fu lui a rivelare al mondo, già nel 1942, molti degli orrori legati ai crimini nazisti. Ma come fece a infiltrarsi in un campo di concentramento? Il tenente di cavalleria Witold Pilecki (wikipedia) – curiosauro.itL’eroica impresa di Witold Pilecki Pilecki era un giovane polacco appartenente a una famiglia nobile decaduta. Era molto cattolico e un convinto antinazista. Durante la Seconda Guerra Mondiale tentò una disperata azione di spionaggio: voleva infiltrarsi in un lager per far scoppiare una rivolta contro i gerarchi nazisti. Il 19 settembre 1940, con il ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 31 gennaio 2022)è un eroe della Seconda Guerra Mondiale. Questo militare polacconel lager diper organizzare una rivolta armata fra i prigionieri. Fu lui a rivelare al mondo, già nel 1942, molti degli orrori legati ai crimini nazisti. Ma come fece a infiltrarsi in undi concentramento? Il tenente di cavalleria(wikipedia) – curiosauro.itL’eroica impresa diera un giovane polacco appartenente a una famiglia nobile decaduta. Era molto cattolico e un convinto antinazista. Durante la Seconda Guerra Mondiale tentò una disperata azione di spionaggio: voleva infiltrarsi in un lager per far scoppiare una rivolta contro i gerarchi nazisti. Il 19 settembre 1940, con il ...

27 gennaio - Giornata della Memoria. La solidarietà abruzzese verso gli Ebrei Basta ricordare Witold Pilecki, fattosi volontariamente arrestare dalla Gestapo per raccontare al mondo gli orrori di Auschwitz. Ne ha pubblicato una interessante e accurata biografia, col titolo "...

Witold Pileki: l'uomo che volle entrare ad Auschwitz ... quella dell'ufficiale polacco Witold Pilecki, che si fece arrestare e mandare volontariamente ad Auschwitz per denunciare al mondo gli orrori del campo. Ma non fu creduto. Top secret. Un rapporto di ...

