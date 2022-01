Si può votare da fisso e da mobile, su numeri differenti. Ecco chi deciderà davvero il vincitore del Festival (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci siamo: oggi, 1° febbraio, prende il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Di nuovo in presenza all’Ariston – sold out – e condotta per la terza volta da Amadeus, la kermesse musicale vede rinnovato il meccanismo di voto. I cantanti in gara sono 25, di cui 22 Big a cui si uniscono i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021 (Matteo Romano, Tananai e Yuman). Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto Leggi anche › Yuman, a Sanremo 2022 l’artista che invita a vivere il momento “Ora ... Leggi su iodonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci siamo: oggi, 1° febbraio, prende il via la 72esima edizione deldi Sanremo. Di nuovo in presenza all’Ariston – sold out – e condotta per la terza volta da Amadeus, la kermesse musicale vede rinnovato il meccanismo di voto. I cantanti in gara sono 25, di cui 22 Big a cui si uniscono i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021 (Matteo Romano, Tananai e Yuman). Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto Leggi anche › Yuman, a Sanremo 2022 l’artista che invita a vivere il momento “Ora ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - VittorioSgarbi : #quirinale Intollerabile impedire alla Cunial di votare. Falsa emergenza sanitaria non può prevalere su prerogative… - borghi_claudio : @KinskyKinsky1 @EmeiMarkus Perché non ha voglia di farsi il tampone per entrare nel palazzo. Più grave la questione… - _Melaninpoppin_ : RT @Fraaaalarry: Comunque ieri Soleil è stata veramente carina. Per questo vi ricordo che si può votare Delia tramite app mediaset, da st… - basezebra18 : RT @Fraaaalarry: Comunque ieri Soleil è stata veramente carina. Per questo vi ricordo che si può votare Delia tramite app mediaset, da st… -