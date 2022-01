Queste restrizioni sono insensate, buttiamo via le mascherine. I morti ci saranno sempre, dice ora MatteoBassetti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cambio radicale di opinione da parte dell’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti. L’esperto si espone sulle attuali restrizioni decise dal Governo Draghi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 57.715 unità. Da ieri 349 morti e 108.493 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cambio radicale di opinione da parte dell’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti. L’esperto si espone sulle attualidecise dal Governo Draghi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi,e guariti –saliti di 57.715 unità. Da ieri 349e 108.493 L'articolo proviene da Leggilo.org.

