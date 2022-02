Porsche Macan - Collaudi sulla neve per l' elettrica del 2023

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Laè stata di nuovo fotografata durante isu strada. Gli scatti arrivano dalla Scandinavia, dove i muletti sono torturati in ogni modo per migliorare l'affidabilità e mettere a punto l'elettronica. La Suv, che vedremo sul mercato nel, adotta camuffature ridotte rispetto al passato e mostra alcuni dettagli di design piuttosto rivoluzionari. Gruppi ottici sdoppiati. Non sarà difficile riconoscere laalla spina da quelle attuali: se le proporzioni da Suv rimarranno infatti le stesse, il frontale dovrebbe cambiare completamente aspetto. Le foto mostrano infatti la soluzione sdoppiata scelta per i gruppi ottici, con quattro elementi Led superiori per luci diurne, mentre frecce e i fari saranno più grandi. Difficile pensare che si tratti di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Macan

Laelettrica arriverà a fine 2023 come è emerso di recente durante la conferenza di fine anno diItalia . Si tratta di un modello molto importante per il costruttore tedesco che sta ...... Amministratore Delegato diItalia. 'Inoltre iniziamo il 2022 con più di sei mesi di ordini già in portafoglio'.si conferma il modello più venduto in Italia con 2.265 consegne, seguita ...La Porsche Macan elettrica arriverà a fine 2023 come è emerso di recente durante la conferenza di fine anno di Porsche Italia. Si tratta di un modello molto importante per il costruttore tedesco che s ...Avvistata ancora una volta la Porsche Macan, il primo SUV elettrico dell'azienda tedesca. Stavolta l'auto è stata fotografata in Lapponia durante dei test in condizioni climatiche piuttosto estreme.