Nuove regole per la scuola elementare: meno Dad e tamponi. In classe anche con più di tre contagi: ecco i casi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Oltre le discoteche nuovamente aperte e la possibilità di togliersi le mascherine all'aperto, al centro dell'agenda di governo è possibile che ci sia la Dad. meno diadattica a distranza è il mantra ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Oltre le discoteche nuovamente aperte e la possibilità di togliersi le mascherine all'aperto, al centro dell'agenda di governo è possibile che ci sia la Dad.diadattica a distranza è il mantra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - RaiperilSociale : RT @ElisirTv: 'Quarantene a scuola, discoteche, mascherine e Green Pass: le nuove regole in arrivo a febbraio'. Oggi a #Elisir iniziamo da… - UmbriaDomani : Nuove regole per la scuola, meno dad e rientro in classe più facile. Meno tamponi - bellux27 : @siamo_la_Roma Non ci dobbiamo lamentare del mercato della Roma ma occorre insistere con gli acquisti come hanno fa… - Radio24_news : #31gennaio : il post #Quirinale: la resa dei conti dentro e fuori ai partiti - #Covid: da domani multe ai #novax…e… -