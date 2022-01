No | il «Regolamento Ue n 536 2014» non abrogherà l’obbligo di green pass

Leggi su facta.news

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 31 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto diverse segnalazioni via WhatsApp che chiedevano di verificare le informazioni contenute in un video della durata di 18 minuti, pubblicato su YouTube il 27 gennaio 2022 e intitolato “Vittoriaaaa !! ‘Annullate’ tutte le leggi’ 31 gennaio 2022 – Diffondete il video!!!”. Secondo l’autore, a partire dal 31 gennaio 2022 (minuto 1:18) saranno «abrogati, cancellati, annullati» tutti i provvedimenti collegati alla vaccinazione contro la Covid-19, inclusodie quello vaccinale per gli over 50, previsti dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022. Secondo l’autore del video, le leggi approvate dal parlamento italiano in materia saranno invalidate dall’entrata in vigore di «un atto normativo di pari grado o superiore», vale a dire «ilUe numero ...