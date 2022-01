L'oroscopo di febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) oroscopo di febbraio 2022. È stato un inizio lento, quello di quest'anno, in gran parte a causa di Venere, il pianeta dell'amore, della bellezza e della stabilità finanziaria, retrogrado dal 19 dicembre, e Mercurio, il pianeta della comunicazione, retrogrado dal 14 gennaio. Invece di andare avanti con nuovi propositi ambiziosi e nuove entusiasmanti imprese, siamo stati sfidati a guardare indietro per riflettere, rivedere e perfezionare i progetti già esistenti. Per fortuna, con l'inizio di febbraio, questa fase tranquilla e di introspezione si concluderà, consentendoci di iniziare a costruire con slancio tutto ciò che che stavamo sognando, soprattutto perché siamo nella stagione dell'Acquario fino al 18 febbraio. L'undicesima casa, quella dei desideri a lungo termine, congiunta alla stagione del segno d'aria per ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 31 gennaio 2022)di2022. È stato un inizio lento, quello di quest'anno, in gran parte a causa di Venere, il pianeta dell'amore, della bellezza e della stabilità finanziaria, retrogrado dal 19 dicembre, e Mercurio, il pianeta della comunicazione, retrogrado dal 14 gennaio. Invece di andare avanti con nuovi propositi ambiziosi e nuove entusiasmanti imprese, siamo stati sfidati a guardare indietro per riflettere, rivedere e perfezionare i progetti già esistenti. Per fortuna, con l'inizio di, questa fase tranquilla e di introspezione si concluderà, consentendoci di iniziare a costruire con slancio tutto ciò che che stavamo sognando, soprattutto perché siamo nella stagione dell'Acquario fino al 18. L'undicesima casa, quella dei desideri a lungo termine, congiunta alla stagione del segno d'aria per ...

