Isole minori, ecco come rilanciarle: intesa col Governo. L’appello dell’Atex: Capri sia in prima linea (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Importante accordo tra il ministro del Turismo e i Comuni delle Isole minori. Capri non perda l’occasione”. L’appello viene lanciato da Graziano d’Esposito, vice presidente Atex Campania e numero uno dell’associazione del turismo extralberghiero a Capri. Sono 11 i punti del programma previsti dall’accordo per lo sviluppo integrato delle Isole, scrive d’Esposito, eccoli: “Messa in sicurezza delle coste e rifacimento delle spiagge, ove necessario; produzione di energia elettrica con nuove tecnologie non inquinanti; recupero del patrimonio storico ricettivo esistente a funzioni turistiche; adeguamento delle infrastrutture e dei servizi alle effettive esigenze della popolazione residente e turistica, con particolare riguardo alla mobilità anche interna a ciascuna isola e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Importante accordo tra il ministro del Turismo e i Comuni dellenon perda l’occasione”.viene lanciato da Graziano d’Esposito, vice presidente Atex Campania e numero uno dell’associazione del turismo extralberghiero a. Sono 11 i punti del programma previsti dall’accordo per lo sviluppo integrato delle, scrive d’Esposito,li: “Messa in sicurezza delle coste e rifacimento delle spiagge, ove necessario; produzione di energia elettrica con nuove tecnologie non inquinanti; recupero del patrimonio storico ricettivo esistente a funzioni turistiche; adeguamento delle infrastrutture e dei servizi alle effettive esigenze della popolazione residente e turistica, con particolare riguardo alla mobilità anche interna a ciascuna isola e ...

Advertising

borghi_claudio : Con l'amico #MarcoLandi nel cortile della camera. Il PRIMO ELBANO a votare per il Presidente della Repubblica. Una… - zazoomblog : Isole minori ecco come rilanciarle: intesa col Governo. L’appello dell’Atex: Capri sia in prima linea - #Isole… - napolicittametr : Metronapoli - Turismo: Garavaglia (Ministro Turismo) e Del Deo (ANCIM) firmano l’accordo di sviluppo delle isole mi… - caronteetourist : ?AVVISO: Caronte & Tourist Isole Minori > omessa, per avverse condizioni meteo, la partenza delle 13:50 di giorno 3… - ABonjix : Arriva il 'ringiovanimento tecnico' per le navi più vecchie di 20 anni ...?? come dice il proverbio:' stucco, pittur… -