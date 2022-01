Il M5s esplode. E di cosa parla Grillo? Di auto volanti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) C'è stato lo scazzo Quirinale. Con le accuse di Di Maio a Conte. E la risposta piccata dell'ex premier. Del tipo: "Luigi dovrà chiarire la sua posizione". Insomma, e non è di certo una novità, il M5s sulla questione presidente della Repubblica è imploso. Dovrà far partire tutta una discussione interna che potrebbe portare, in caso estremo, persino a uno sfilacciamento tale da produrre una scissione. Epperciò, in questa fase tutt'altro che quieta, ci si aspetterebbe una qualche parola diper evitare che la situazione degeneri in maniera pressoché irreversibile. E invece? Beh, il comico non pare essere troppo interessato ai destini del Movimento. Almeno a giudicare dal fatto che questa mattina, nell'immediato post sbornia quirinalizia, è tornato a pubblicare contenuti su internet dopo l'endorsement alla Belloni (candidatura poi bruciata nel giro di un paio ...

Di mattinail caso Giorgetti. 'Per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta ...apparentemente conciliante - com'è nello stile del personaggio - ma poi sottolineando come il...... dopo una nottata con il timore che il Pd potesse appoggiare il tentativo di blitz- Lega - Fdi ... Un traguardo raggiunto mentre il centrodestrae Fi avvia un interessante percorso di da ...Nel mezzo del caos grillino tra Conte e Di Maio, il comico è tornato a popolare il blog (dopo l'endorsement alla Belloni, bruciata in due ore): un articolo sulle auto che volano. Non esattamente una r ...Dalla Lega ai 5 Stelle, le forze della maggioranza sono senza fiato Tentativo di rivalsa sul governo. Rispuntano termini come «tagliando» ...