Gf Vip 6, questa sera Alex Belli riceverà una lettera "molto appassionata" da parte di Soleil Sorge: l'indiscrezione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non c'è puntata del Gf Vip 6 che possa fare a meno del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Anche questa sera, infatti, Alfonso Signorini potrebbe dedicare loro il consueto spazio (sempre più mal tollerato dagli altri Vipponi della Casa). Dopo che l'attore ha preso (a modo proprio) le distanze da un game che non sentiva più suo e che sua moglie durante l'ultima festa in Casa si è tolta l'anello dichiarandosi "finalmente libera", è in arrivo un nuovo capitolo di questa discussa vicenda. Soleil, che aveva già fatto recapitare una missiva a Belli tramite Giacomo Urtis, sembrerebbe avergli scritto una nuova lettera, "molto appassionata" parrebbe. Questo è quanto ha ... Leggi su isaechia

