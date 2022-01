Carnevali sgancia la bomba in diretta | l’ha detto su Scamacca e Frattesi!

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, è intervenuto inè hato la. Tale flash news riguarda da vicino due stelline del club emiliano, ovvero Gianlucae Davide Frattesi. I due hanno talmente convinto e talmente fatto bene che sarebbero al centro del mercato. Tanti top club li desiderano, li vorrebbero per rafforzare la propria rosa ed essere ancor più competitivi. Ehala sua a riguardo.sorprende tutti: “Frattesi e? L’anno prossimo giocheranno qui!”, Frattesivoluto svelare in, proprio durante le ultimissime ore del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carnevali sgancia

Il Tirreno

A Sky Carnevali ha infatti dichiarato: "L'Inter è stata una delle prime a farsi avanti per Scamacca, ma non c'è solo l'Inter, qualcuna straniera era disposta ad acquistarlo anche adesso a gennaio. Ma ...«I poteri del presidente Repubblica sono quelli che la Costituzione attribuisce a tale carica Lei ha detto che non sarebbe strano se il capo del governo diventasse capo dello Stato, anche se sarebbe l ...