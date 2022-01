Calciomercato Milan, in estate il colpo in attacco: due i nomi sul taccuino (Di lunedì 31 gennaio 2022) È stato un mercato invernale sottotono quello del Milan. I rossoneri, a differenza di Inter e Juventus, che si sono aggiudicate da un lato le prestazioni di Leggi su today (Di lunedì 31 gennaio 2022) È stato un mercato invernale sottotono quello del. I rossoneri, a differenza di Inter e Juventus, che si sono aggiudicate da un lato le prestazioni di

Advertising

DiMarzio : Il #Milan ha provato a prendere in extremis Renato #Sanches: il retroscena di #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sampdoria, contatti in corso col @acmilan per #Castillejo: si cerca di chiudere. Le ulti… - Gazzetta_it : Milan, accelerata col Lilla per Botman. Ma il Newcastle è in agguato #calciomercato - Frances13758250 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieA | @sampdoria, contatti in corso col @acmilan per #Castillejo: si cerca di chiudere. Le ultime https… - LucaDColella : RT @Alenize82: Le parole e le strette di mano le porta via il vento. L’unico modo per essere certi che Renato #Sanches giochi al #Milan nel… -